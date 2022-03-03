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4000輛藍寶堅尼等豪車泡湯 失火貨輪沉入大西洋

2022/3/3 10:41
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（中央社里斯本2日綜合外電報導）載著奧迪、保時捷、賓利與藍寶堅尼等約4000輛豪車與休旅車的Felicity Ace貨輪於2月16日起火燃燒，船員棄船逃生後，現已沉入大西洋。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，懸掛巴拿馬國旗的Felicity Ace貨輪幾乎燒得一無所剩，昨天被拖回安全港口時沉入海中。

英國「衛報」（The Guardian）報導，葡萄牙海軍證實這艘貨輪在葡國海域外圍沉沒。貨輪首度爆出火災時，葡萄牙動用空軍直升機疏散22名船員，讓貨輪在海上漂流。

Felicity Ace貨輪載有近4000輛福斯汽車集團（Volkswagen AG）旗下數個品牌的車輛。許多完全電動化，包括福斯與奧迪（Audi）車款，可能導致火勢更難控制，因為鋰離子電池引起的火勢特別難撲滅。

福斯汽車集團發言人證實，公司已知道貨輪沉沒的消息。

貨輪上載的藍寶堅尼（Lamborghini）有些為Aventador車款。採用純燃油V12引擎動力的Aventador，一輛售價超過40萬美元（約新台幣1133萬元）。

而因這次事件折損的汽車，損失總額估達3億3500萬美元（約新台幣94億元）。福斯表示，損失將由保險公司支付。

Felicity Ace貨輪2月16日在亞速爾群島（Azores Island）以南約144公里處的大西洋之中起火燃燒，當時正從德國恩登（Emden）前往美國羅德島州（Rhode Island）大衛斯維爾（Davisville）。

Felicity Ace貨輪營運商表示，貨輪起火時沒有任何汙染物外洩進入大海。然而，目前還不清楚貨輪完全沉沒造成的環境衝擊程度。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1110303

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