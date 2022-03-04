俄羅斯入侵烏克蘭 巴西憂俄產化肥短缺

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（中央社記者唐雅陵聖保羅3日專電）巴西是世界第4大化肥消費國，使用的化肥有85%依賴進口，其中23%來自俄羅斯。隨著俄軍入侵烏克蘭的戰事進入第2週，巴西農業人員最擔心的是鉀肥在全球出現短缺。

根據巴西全國肥料推廣協會（Anda）的數據，2021年巴西消費4000萬噸以上化肥，其中85%靠進口；進口占巴西化肥需求比重逐年增加，2017年進口占76%。

巴西土壤研究人員波利多洛（José Carlos Polidoro）說，巴西土壤缺乏營養，非常需要肥料，不同於北半球的美國和歐洲等地區的土壤肥沃。

大豆是巴西主要的化肥消費作物，加上玉米、甘蔗和棉花，這4種作物用了巴西生產或進口的肥料90%以上。

隨著全球化肥消費量成長的趨勢，2020年巴西對化肥的需求比上一年成長12%，2021年再成長14%，巴西穀物也連創收成紀錄。

這種需求成長反映在從俄羅斯進口的化肥上，去年幾乎增加一倍，從2020年18億美元增至2021年35億美元；巴西從俄羅斯進口的化肥總值比第2大進口國中國（21億美元）高出近70%。

俄羅斯的盟友白俄羅斯占巴西進口肥料的3%，這兩個盟國合計占巴西化肥進口量26%，這個程度的依賴得以解釋巴西對烏克蘭危機的關注。

白俄羅斯駐巴西大使魯卡謝維奇（Sergey Lukashevich）1日說，白俄羅斯被迫暫停向巴西出售化肥，因為立陶宛關閉邊界，禁止貨物流通。

此外，即使巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）努力與俄羅斯總統蒲亭（Vladmir Putin）保持良好關係，確保兩國貿易持續流通，俄羅斯能否維持交付產品仍有疑問，因為隨著對俄羅斯的金融制裁收緊，俄國銀行被逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，目前不清楚國際買家能否支付進口款項。

巴西農業部長克利斯蒂娜（Tereza Cristina）多次表示巴西可選擇進口伊朗、加拿大和摩洛哥等國的化肥，但行業專家評估，情況並非如此簡單，且困難程度因生產原物料而異。

巴西化肥專家麥洛（Marcelo Mello）說，最令人擔憂的是鉀肥，加拿大、白俄羅斯和俄羅斯是最大生產國，這3國占世界供應量近80%。

自去年下半年以來，美國、歐洲聯盟（EU）和英國就白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）對移民人權的攻擊，已對白俄羅斯實施制裁，本已受此影響而吃緊的市場，現在更處於高度戒備狀態。

麥洛表示，這已不再是「也許我們將面臨供應危機」的問題，而是「我們肯定會遇到危機，肯定會出現短缺，不僅是巴西，而且是全世界」。

在磷肥方面，俄羅斯是第3大出口國，僅次於中國和摩洛哥，如果俄羅斯的出口100%受阻，世界也不會短缺磷肥，但情況應該與俄羅斯入侵烏克蘭之前相似，即市場吃緊，價格高昂。

最後是氮肥，麥洛說，即使俄羅斯的出口完全受阻，也不應該出現產品短缺，因為中國應在5月恢復生產，中國有巨大的氮肥生產能力，但因使用煤炭生產，它的生產成本是世界上最高。其他如北非國家、奈及利亞、中東國家、美國和委內瑞拉，也生產及出口氮肥。（編輯：郭中翰）1110304