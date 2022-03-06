日本首都圈最想居住地區 橫濱高人氣連5年奪冠

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（中央社東京6日綜合外電報導）經營日本不動產資訊網站SUUMO的「瑞可利」（Recruit）公司公布2022年「首都圈最想居住地區（車站）排行榜」，高人氣的橫濱市連5年奪冠，年輕人喜愛的東京都吉祥寺居亞軍。

日本朝日新聞報導，值得注意的是，前5名除了吉祥寺及惠比壽在東京都，其餘3名分別在神奈川縣及埼玉縣。

這項調查從2018年開始實施，主要以20多歲到40多歲民眾為對象，並用可反映人口分布的方式進行。首都圈版共包括1都4縣（東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣及茨城縣），這次總計有一萬名受訪者在網路上接受調查，回答人數較前一年增加3000人。

吉祥寺在這次調查首度躍升到第2名，而過去連續4年居亞軍的東京都惠比壽跌落到第4名。同樣在東京都內的目黑較去年調查下滑1名到第6名、品川下滑2名到第8名。

東京都內地區不僅名次下滑，投票給自己所居住都縣的「當地投票率」，在東京都內也有下滑傾向，今年的82.7%較去年的88.4%減少5.7個百分點。

人氣持續居高不下的橫濱市，不僅自家人很捧場，也獲得外縣市民眾大力支持。

埼玉縣在這次調查表現也很突出，大宮市首度擠進前3名，縣內共有9地排名前80名；而包括排名第5的浦和、30名的川越、57名的武藏浦和及78名的南浦和，都拿下調查以來新高名次。

千葉縣船橋市今年排名也從去年的22名上升到15名，流山大鷹之森從上次39名躍升到16名。

有關今年調查呈現東京都外的地區人氣上升，SUUMO主編池本洋一說，可能是受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，民眾減少外出，所以重新看到自己居住地方優點的機會也增加。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110306