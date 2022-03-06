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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭27/300

感謝中國堅定立場 俄外交部允諾協助自烏撤僑

2022/3/6 14:41
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（中央社台北6日電）俄羅斯對烏克蘭的軍事行動持續，不少在烏的中國公民仍等待撤離。據俄羅斯媒體報導，俄方允諾協助中國自烏克蘭撤僑，以此感謝中國對「當前事件的平衡立場」。

中國外交部發言人汪文斌3日聲稱，在烏克蘭的中國公民已有超過3000人安全轉移到周邊國家。5日，首班撤僑班機飛抵杭州；第二班則降落鄭州，據報，兩架航班共接回480人。

然而即便已經開始撤僑，中國公民受困烏克蘭的情況不斷傳出，甚至成群躲在地下室避難。其中有人指責中國駐烏克蘭大使館未能及時撤僑，多數人搭不到撤僑專車，使他們陷入險境。

據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯外交部副部長魯登科（Andrei Rudenko）在5日接見中國駐俄羅斯大使張漢暉，雙方就烏克蘭局勢交換了意見。

報導引述俄國外交部表示，俄方感謝中國對「當前事件的平衡立場」，準備為撤離烏克蘭戰區的中國公民提供全面支持。此外，也強調兩國外交政策合作的高效率。

俄烏戰事爆發以來，相較於歐美國家提早應對，中國駐烏克蘭大使館直到2月25日才發布「關於請擬自烏克蘭撤離中國公民進行登記的緊急通知」，啟動撤僑登記；並於2月28日開始首波官方撤僑工作。官方統計，2月底時登記撤離的在烏中國民眾約有6000人。（編輯：吳柏緯/李雅雯）1110306

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