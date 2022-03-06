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疫情13/300

日本增逾5萬例COVID-19 東京大阪單日新增略減

2022/3/6 18:19
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（中央社東京6日綜合外電報導）日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，全境今天雖然新增逾5萬例確診病例，但在東京都及大阪府單日新增病例都較上週同日來得略減。

日本富士新聞網報導，以週日新增病例來看，東京今天是時隔6週再度低於萬例。

日本政府厚生勞動省表示，全境重症患者數截至5日止共1362人，較前一天減少37人。

日本放送協會（NHK）自行統計，日本全境截至今天晚間6時止，單日已新增5萬3969例確診病例及132例死亡病例。

日本全境包括機場檢疫及鑽石公主號郵輪等在內，至今累計病例數540萬3393例，包括2萬4964例死亡病例。

東京都今天新增9289例確診病例，較上週日減少1000多例，另新增12例死亡病例。東京都重症患者較5日增加1人，總數71人；專用病床使用率較5日減少1個百分點，已降到47.7%。

大阪府今天新增5432例確診病例，較上週日減少1200多例，另新增29例死亡病例。大阪府至今累計病例數69萬2352例，包括4105例死亡病例。

沖繩縣今天新增536例確診病例，較上週日586例減少50例，時隔10天單日新增再度低於上週同日，至今累計病例數10萬4776例。

駐沖繩美軍基地新增49例確診病例，至今累計1萬918例。

根據統計，最近一週每10萬人口染疫數，大阪府以578.13人居冠、東京都以563.69人排名第2、奈良縣以513.48人排名第3、沖繩縣387.04人排第11名；全國平均數為355.69人。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110306

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