澤倫斯基籲俄羅斯人抗議入侵 否則將陷貧窮遭打壓

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（中央社倫敦6日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天向俄羅斯人直接喊話，敦促他們走上街頭抗議克里姆林宮入侵烏克蘭，否則他們可能將陷入貧困並遭到打壓。

路透社報導，自上週起，俄羅斯境內已有數以千計的民眾因為抗議2月24日入侵烏克蘭，或是俄羅斯當局所稱的「特殊軍事行動」而遭到逮捕。

國際社會紛紛祭出制裁，讓俄羅斯經濟陷入危機，有關當局也打壓獨立媒體，並限制民眾連上臉書（Facebook）等社群媒體網站，俄羅斯人現在面臨不確定且遭孤立的未來。

澤倫斯基從烏克蘭語轉至俄羅斯語，透過電視發表演講說：「俄羅斯公民！對你們而言，這不只是為了烏克蘭和平而展開的鬥爭！這是在為你們的國家奮鬥。」

他說：「如果你們現在持續保持沉默，之後只有貧窮會為你們發聲，只會遭到打壓。」

自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，俄羅斯有關當局以安全為由，實際上將俄羅斯所有形式的抗議視為非法。

澤倫斯基說，跟烏克蘭一樣，俄羅斯現在面臨「生存或奴役」的抉擇。

他說，俄羅斯入侵烏克蘭第11天，俄軍持續攻擊，準備轟炸黑海港灣都市敖德薩（Odessa）。

英國「衛報」（The Guardian）報導，澤倫斯基今晚發表演講時又說：「我們不會饒恕。我們不會遺忘。我們會懲罰在這場戰爭犯下暴行的每一個人。」（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1110307