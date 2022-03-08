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土耳其女記者國際婦女節基輔採訪：為烏克蘭女人發聲

2022/3/8 08:24（3/8 09:18 更新）
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（中央社記者何宏儒安卡拉8日專電）地緣政治衝突採訪經驗豐富的土耳其資深女記者卡瓦斯歐魯，國際婦女節前夕結束在烏克蘭東部頓巴斯地區工作，轉進首都基輔。她矢言要忠實地為烏克蘭婦女發聲。

「這個國際婦女節對我而言意義更重大，我看到了在這裡進行的奮戰，婦女奮力讓自己的孩子遠離戰禍、為拯救國家而奮鬥。」卡瓦斯歐魯（Emine Kavasoglu）說：「我則是為了讓真相昭然若揭、讓戰爭的可怕程度無所遁形而奮戰。」

俄羅斯侵略烏克蘭後，全球有數百名記者進入烏克蘭報導戰況。A-Haber電視台記者卡瓦斯歐魯是目前在烏克蘭採訪的兩名土耳其女記者之一。

▼卡瓦斯歐魯進入烏克蘭進行報導

土耳其語「晨報」（Sabah）報導，總是投身衝突第一線，曾經在敘利亞、亞塞拜然和諸多飽經戰禍蹂躪地區採訪的卡瓦斯歐魯不願意給自己貼上「戰地記者」標籤。報導說，這位資歷豐富記者表示，她不是到烏克蘭作秀，而是為了忠實反映當地情勢演變。

「當記者22年了，我喜愛我的工作。我曾經在許多出現危機的地方工作...我觀察到，（到烏克蘭的）外國女記者為數不多。」卡瓦斯歐魯說：「新聞工作沒有男女之分，但是『好記者』、『壞記者』有別。」

這場戰爭導致記者們工作負擔沉重、沒有足夠糧食而且經常難以成眠。就在躲避戰禍的當地人急於逃離之際，卡瓦斯歐魯剛結束了在烏東頓巴斯地區（Donbass region）的工作、轉進基輔。報導說：「在3月8日國際婦女節將至之際，她致力為受戰爭影響的婦女們發聲。」

報導指出，俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭進入第13天，俄軍試圖從北方和西北方對基輔封城。連接西部利維夫（Lviv）和基輔的E40公路部分路段遭到俄軍占領。俄軍也已進入基輔以北20公里的城鎮伊爾平（Irpin），當地各個角落都已作好迎戰準備。

烏克蘭軍隊和警方徹底檢查通過基輔各檢查哨的車輛。除了混凝土路障，巿區道路上也安置了鐵製反坦克障礙物。民眾則繼續在街頭挖築戰壕，試圖抵擋入侵的俄軍。

基輔一個以亞塞拜然移民為主的區可以看到兩國國旗飄揚。旅居烏克蘭25年的尤素夫魯（Amil Yusuflu）強調將會和烏克蘭人共同抵抗俄軍。

「我們這裡沒有人想要離開，會竭盡全力幫助烏克蘭軍隊，直到結束。」尤素夫魯說：「我們沒有武器，跟基輔其他地區民眾一樣，大家決定並且合作挖築壕溝，汽油彈也準備好了。」

「我們要支持自由的烏克蘭。」（編輯：郭中翰）1110308

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