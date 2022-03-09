中企若藐視對俄制裁令 美揚言發動毀滅性行動

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）向「紐約時報」表示，美方將採取「毀滅性」行動來對付藐視對俄制裁令的中國企業，讓它們無法取得自家產品不可或缺的美國設備和軟體。

根據今天見報的訪問內容，雷蒙多對中企提出嚴正警告，「中芯國際」或任何藐視美國制裁措施、繼續向俄羅斯提供晶片和其他先進技術的中國企業，美國基本上都可以讓它關門大吉。

俄羅斯入侵烏克蘭，美國、歐洲聯盟以及多國政府對俄國發布全面性制裁和出口管制行動，進行反制。出口管制措施禁止出售某些高科技產品給俄羅斯和白俄羅斯，包括先進半導體。

紐時指出，美國出口管制不僅僅適用於美國企業，也適用於以美國軟體或科技製造自家產品的各國企業，這當中包括許多中企。

「紐約時報」援引雷蒙多的話報導，俄羅斯「必然會討好其他國家來突破防線、規避制裁和出口管制」，但如果美國發現中芯國際這樣的企業把晶片賣給俄羅斯，「我們基本上可以讓中芯國際關門，因為我們會讓他們用不了我們的設備和軟體」。

雷蒙多補充說：「不供應俄羅斯這類東西對中企本身是有利的；所以，就算中企這麼做不是出自善心，也得考慮違反制裁措施將重挫中國製造晶片的能力。」（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110309