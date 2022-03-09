更多編輯台推薦新聞：
蒲亭快攻基輔夢碎 5面向看懂烏克蘭如何阻撓俄軍挺進
國際

蒲亭快攻基輔夢碎 5面向看懂烏克蘭如何阻撓俄軍挺進

從英國香港數據看長輩打疫苗 專家：防死亡效果比年輕人更好
生活

從英國香港數據看長輩打疫苗 專家：防死亡效果比年輕人更好

影片／潘忠韋抗癌後復出當球評 享受久違緊張感笑稱：我也要春訓
運動

影片／潘忠韋抗癌後復出當球評 享受久違緊張感笑稱：我也要春訓

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土增3例與宮廟旅遊團有關 境外74例
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭3/300

中企若藐視對俄制裁令 美揚言發動毀滅性行動

2022/3/9 12:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）向「紐約時報」表示，美方將採取「毀滅性」行動來對付藐視對俄制裁令的中國企業，讓它們無法取得自家產品不可或缺的美國設備和軟體。

根據今天見報的訪問內容，雷蒙多對中企提出嚴正警告，「中芯國際」或任何藐視美國制裁措施、繼續向俄羅斯提供晶片和其他先進技術的中國企業，美國基本上都可以讓它關門大吉。

俄羅斯入侵烏克蘭，美國、歐洲聯盟以及多國政府對俄國發布全面性制裁和出口管制行動，進行反制。出口管制措施禁止出售某些高科技產品給俄羅斯和白俄羅斯，包括先進半導體。

紐時指出，美國出口管制不僅僅適用於美國企業，也適用於以美國軟體或科技製造自家產品的各國企業，這當中包括許多中企。

「紐約時報」援引雷蒙多的話報導，俄羅斯「必然會討好其他國家來突破防線、規避制裁和出口管制」，但如果美國發現中芯國際這樣的企業把晶片賣給俄羅斯，「我們基本上可以讓中芯國際關門，因為我們會讓他們用不了我們的設備和軟體」。

雷蒙多補充說：「不供應俄羅斯這類東西對中企本身是有利的；所以，就算中企這麼做不是出自善心，也得考慮違反制裁措施將重挫中國製造晶片的能力。」（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110309

延伸閱讀
麥當勞關閉俄羅斯850家門市 星巴克可口可樂百事也加入抵制援烏克蘭 波蘭準備將所有米格-29戰機交美處理俄軍轟炸身亡 烏克蘭踢拳道冠軍得年22歲
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀