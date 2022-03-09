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假藉烏克蘭駐日大使館名義募款 館方籲勿受騙

2022/3/9 20:40
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（中央社記者楊明珠東京9日專電）俄羅斯侵略烏克蘭，日本許多民眾紛紛響應力挺烏克蘭的募款活動，但烏克蘭駐日大使館表示，發現有人假藉大使館名義號召募集加密貨幣捐款，呼籲民眾不要受騙。

日本放送協會（NHK）報導，俄羅斯上個月24日對烏克蘭展開軍事攻擊後，日本各地有人發起力挺烏克蘭的募款活動擴大，但現在發現有人假藉烏克蘭駐日大使館名義在募款集比特幣等加密貨幣，或是誘導民眾連結到造假的募款網址。

烏克蘭駐日大使館日前在社群網站上表示，館方並沒募集加密貨幣的捐款，呼籲民眾不要受騙。

網路安全廠商趨勢科技公司分析指出，世界各地與烏克蘭有關的可疑電郵截至上個月23日為止約有2900件，上個月24日俄羅斯侵略烏克蘭，約有9400件，到了上個月28日暴增至2萬7000件。

趨勢科技公司的網路安全專家岡本勝之指出，如果打開假電郵的話，電腦可能中毒或個資外洩，也有可能被騙財，因此呼籲民眾提高警覺。

烏克蘭駐日大使館為因應許多日本民眾想捐款的心願，上個月25日設立銀行帳戶。截至本月7日為止，約有15萬人捐款，金額近40億日圓（約新台幣10億元）。（編輯：黃自強）1110309

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