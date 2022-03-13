基輔姊妹市佛羅倫斯遊行聲援 澤倫斯基影片現身

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（中央社義大利佛羅倫斯12日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭之後，數以千計義大利群眾今天聚集在烏國首都基輔姊妹市佛羅倫斯（Florence）聲援烏克蘭，烏國總統澤倫斯基也透過視訊現身。

佛羅倫斯聖十字教堂（Santa Croce）外的廣場今天湧現烏克蘭國旗顏色黃藍色的旗海。佛羅倫斯自1960年代洪水為患，基輔送出援助幫忙重建後，兩市締結為姊妹市至今。

一些烏克蘭女性戴著象徵和平的花冠前來遊行。在烏克蘭頓內茨克（Donetsk）出生、現在在佛羅倫斯一家法律事務所工作的米哈伊倫柯（Lesia Mykhailenko）表示：「俄國現在是獨裁統治，實在不懂他們為何要摧毀我們的城市，殺害我們的孩子。」

「但我沒辦法恨他們，因為我們幾個世紀來關係都非常密切。」

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）也透過視訊在大螢幕上現身，他告訴群眾，烏克蘭「日以繼夜」遭到砲轟，學校、醫院、住宅區都淪為目標，「甚至連教堂、像你們這裡這樣的廣場」都無法倖免。

根據義大利文翻譯，澤倫斯基表示，俄國開打至今，烏克蘭已有79名兒童遇害，歐洲一定「不能忘記」。

這場遊行是由佛羅倫斯市長納爾戴拉（Dario Nardella）發起，他也是全球38國200多座城市組成的歐洲城市組織（Eurocities）會長。

另一方面，法國今天也有近萬人在全國各地遊行示威，展現對烏克蘭人的支持。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110313