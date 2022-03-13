聯合國關注俄烏戰爭 本週將召開多場相關會議

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（中央社紐約聯合國總部13日綜合外電報導）外交消息人士表示，聯合國（United Nations）本週將召開多場和俄羅斯入侵烏克蘭有關的會議，至於會中是否能通過相關決議案，目前還不得而知。

聯合國安全理事會（Security Council）14日將開會討論歐洲安全暨合作組織（OSCE）。外交消息人士告訴法新社，波蘭外長拉奧（Zbigniew Rau）料在會中發表演說。

這場會議是年度會議，但會特別將焦點放在烏克蘭戰爭，會中可能會出現再次呼籲和平的聲音。

法國和墨西哥聯合提出的一項人道救援決議案已辯論了2週。安理會成員原本希望3月初投票表決，但投票日期迄今未定。

中國駐聯合國大使張軍11日告訴法新社，迄今尚未看到拍板的文本。

根據法新社取得的決議草案內容，安理會將強烈譴責「對烏克蘭敵意行為造成的可怕人道後果」。

安理會將要求「立即停止敵意行為」，特別是對平民的各種攻擊。

這項決議案也要求保護平民，包括人道救援人員，以及兒童等「弱勢族群」。

外交人士表示，這項決議案可能會遭到俄羅斯否決。部分成員建議直接送交聯合國大會。

聯合國大會表決時固然無法行使否決權，但通過的決議案跟安理會通過的不一樣，並無約束力。

聯合國大會2日壓倒性通過「譴責」俄羅斯侵略烏克蘭的決議案，並「要求」莫斯科立即撤軍。

總共141個會員國贊成這項決議，5票反對，35票棄權。

除此之外，根據外交人士透露，安理會最終可能會開會討論侵犯人權的議題。

國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）首席檢察官卡林汗（Karim Khan）可能會出席這類會議，他11日呼籲烏克蘭衝突各方不要在人口密集地區使用重型武器。

國際刑事法院成立於2002年，總部設於海牙，主要在審理違反戰爭罪、人道罪和種族滅絕罪的個人。

烏克蘭雖然未簽署國際刑事法院羅馬規約（Rome Statute），但基輔當局於2014年承認國際刑事法院對境內犯罪行為的管轄權。

俄羅斯2016年退出羅馬規約，這意味著俄羅斯人必須是在承認國際刑事法院管轄權的國家境內遭到逮捕，才能被起訴。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110313