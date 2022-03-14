更多編輯台推薦新聞：
圖輯／跨國民眾聲援烏克蘭大遊行 在台港、藏人反極權
政治

圖輯／跨國民眾聲援烏克蘭大遊行 在台港、藏人反極權

阿根廷夫婦結束老爺車環球旅行 22年訪百國沿途生4子
國際

阿根廷夫婦結束老爺車環球旅行 22年訪百國沿途生4子

台中一中音樂報告風波 專家：南北管不等於牽亡樂
生活

台中一中音樂報告風波 專家：南北管不等於牽亡樂

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新桃電廠火警竄黑煙 18消防車灌救
首頁 / 國際

蘇門答臘外海發生規模6.7地震 無海嘯之虞

2022/3/14 11:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雅加達14日綜合外電報導）印尼蘇門答臘島西岸外海今天發生規模6.7強烈地震，居民驚慌逃出家門，目前尚未傳出有人員傷亡或災損。當局說，目前並無海嘯之虞。

美國地質調查所（USGS）表示，這起規模6.7的淺層地震發生在當地清晨4時6分（台北時間清晨5時6分），震央在沿海城市帕里亞曼（Pariaman）以西167公里，震源深度21公里。

法新社報導，震央距離西蘇門答臘省最大城市、省府巴東市（Padang）有197公里。

路透社報導，印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）局長德威科里塔（Dwikorita Karnawati）表示，這起地震在蘇門答臘西部港市巴東、南尼亞斯（Nias Selatan）及席多利峰（Gunung Sitoli）都能強烈感受到。

印尼國家災害應變總署（BNPB）初步通報，地震中等強度持續1分鐘之久，民眾驚慌逃出家門。

印尼氣象氣候暨地球物理局說，主震之後又連續發生多起強烈餘震。

太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）原本表示這起地震可能引起海嘯，影響印度洋地區，但隨後很快就解除這項警報。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110314

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族