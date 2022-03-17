遭伊朗囚禁多年獲釋 2英籍伊朗政治犯返抵英國

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（中央社倫敦17日綜合外電報導）兩名遭伊朗囚禁多年的英籍伊朗人昨天獲釋，今天清晨返抵英國。

兩人昨天獲釋之際，英國政府證實，已還清1份國防合約長年積欠的債務。

載有扎哈里雷克里夫（Nazanin Zaghari-Ratcliffe）與阿蘇利（Anoosheh Ashoori）的飛機在阿曼短暫停留後，今天凌晨1時8分降落在英格蘭西南方的布萊茲諾頓皇家空軍基地（RAF Brize Norton）。

影片顯示兩人在駕駛艙和他們飛機的駕駛員談話後，下機穿越停機坪，往有家人等待的機場建築物走去。兩人看來都神情輕鬆，對著攝影機短暫微笑揮手致意後，進入機場建築物內。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）推文表示：「很高興扎哈里雷克里夫與阿蘇利安全抵達英國，和家人及所愛的人團聚。歡迎回家。」

扎哈里雷克里夫的夫婿李察（Richard Ratcliffe）在家中告訴法新社：「她想做的第一件事，總是要我幫她泡杯茶。」

阿蘇利的家人則說：「很開心…1672天前我們家的父親與丈夫遭到不公正的拘禁，從我們身邊被帶走，讓我們的家庭根基動搖。」

扎哈里雷克里夫家鄉選出的英國議員希狄克（Tulip Siddiq）在推特放上扎哈里雷克里夫微笑登機的照片,「過了漫長的6年，不敢相信我終於可以分享這張照片」。

兩人獲釋之際，世界強國在維也納針對伊朗核計畫的談判也接近定案。

特拉斯證實，經由阿曼、英國、伊朗外交協助，解決了可溯及1970年代及伊朗巴勒維王朝（Shah of Iran）時代的3.94億英鎊債務。

扎哈里雷克里夫與阿蘇利的家人認為，直到這筆債務解決之前，他們都被當成政治犯監禁。

扎哈里雷克里夫2016年在伊朗探親時遭到拘留，其後依密謀顛覆伊朗政權罪名被判有罪。但她竭力否認指控。

退休工程師阿蘇利則是在2017年被捕，罪名是擔任以色列間諜判刑10年。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110317