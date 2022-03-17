飛彈殘骸擊中基輔16層樓住宅 至少1死3傷[影]

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一枚飛彈殘骸擊中基輔的一棟住宅建築，造成至少1人死亡。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）

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（中央社基輔17日綜合外電報導）烏克蘭緊急服務部門今天說，一枚被擊落的飛彈殘骸擊中烏克蘭首都基輔的一棟住宅建築，造成至少1人死亡、3人受傷。

緊急服務部門在聲明中說，這棟16層樓建築在當地時間上午5時2分遭到襲擊，到目前為止已疏散30人，火勢已被撲滅。

另外，烏克蘭當局指控俄羅斯部隊轟炸被圍困的南部城市馬立波（Mariupol）的劇院和游泳池設施。據說，包括孕婦和兒童在內的數百名平民在那裡躲避衝突。

美國私人衛星公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）14日分享這個劇院的衛星圖片顯示，建築物兩側地面清楚地用俄語刻著「孩子」字樣。

烏克蘭外交部表示，俄羅斯犯下「可怕的戰爭罪」。

烏克蘭外交部說：「無法用語言來形容玩世不恭和殘忍的程度，俄羅斯侵略者正在摧毀烏克蘭海邊城市和平的居民。」

根據俄羅斯新聞社（RIA）的報導，俄羅斯國防部否認攻擊這棟建築物，並指責烏克蘭極右派團體「亞速營」（Azov Battalion）民兵炸毀建築物。

不過，俄羅斯國防部並未提供證據支持這項指控。

馬立波市當局拒絕俄羅斯的說法，宣稱其為「謊言」。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1110317