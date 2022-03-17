拜登習近平18日通話 商討俄羅斯烏克蘭局勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江今葉華盛頓17日專電）白宮今天宣布，美國總統拜登與中國國家主席習近平將在明天通話，討論美中競爭與俄羅斯入侵烏克蘭局勢等議題。這是俄烏戰事爆發3週以來，兩人首度通話。

白宮新聞祕書莎琪（Jen Psaki）發布新聞表示，拜登（Joe Biden）明天將與習近平舉行會談。這是雙方為了保持美中之間開放的溝通管道的一部分，兩人將討論管理兩國競爭，以及俄羅斯對烏克蘭戰爭等共同關心問題。

俄羅斯軍事入侵已經3週，中國官方一直未公開譴責俄羅斯，美國官員也多次發出警告，若協助俄羅斯將面臨後果，但北京並未因此改變立場。

明天的會談是拜登與習近平兩人在去年11月中旬之後的再次會談，也是俄羅斯入侵烏克蘭後兩人首度就俄烏局勢交換意見。

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）14日才在羅馬與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪進行長達7小時的激烈、坦率對話，觸及一系列包括美中競爭、俄烏情勢、北韓局勢升高、中國在台灣海峽挑釁作為在內的多個議題。蘇利文曾向中方發出警告，指中國可能會因為支持俄羅斯而面臨後果。（編輯：黃自強）1110317