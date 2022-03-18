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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭3/300

傳日本義勇軍抵烏克蘭參戰 日政府籲儘速撤退

2022/3/18 14:56
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（中央社東京18日綜合外電報導）有外媒報導指一名日本男性已抵達烏克蘭西部城市利維夫（Lviv），以「外籍義勇軍」的身分助烏克蘭抵籲俄羅斯入侵。日本政府今天對此表示，希望日本人立即撤出烏克蘭。

日本共同社引述土耳其媒體與CNN土耳其的報導，一名加入烏克蘭外籍義勇軍的日本男性接受採訪表示，由於見到戰爭使許多婦孺犧牲，他與同袍討論要前往烏克蘭南部支援。

報導中並未提及男子姓名，他戴著面罩以英語受訪，表示曾在他國類似外籍部隊的地方工作。

男子說，他原本打算援助烏克蘭難民，但看到烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）招募外籍義勇軍，認為自己也是士兵，因此決定前往烏克蘭參戰；雖然家人一開始反對，但最後對他說希望他平安回家。

對此，日本內閣官房長官松野博一今天在記者會上表示，日本政府已勸告日本人撤出烏克蘭全境，希望日本人能立即離開烏克蘭。

媒體詢問日本政府是否有與該名男子接觸，松野表示，對於個別報導不便回應。（譯者：顧荃/核稿：戴雅真）1110318

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