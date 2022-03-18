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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/300

英國防大臣自曝遭騙 與假烏克蘭總理通話10分鐘

2022/3/18 14:58（3/18 15:07 更新）
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（中央社倫敦17日綜合外電報導）英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）今天遇上惡作劇，與一名假冒烏克蘭總理的男子視訊約10分鐘。華勒斯下令調查此事，並將矛頭指向俄羅斯。

英國政府收到一封據稱來自烏克蘭大使館工作人員的電子郵件，轉給國防部後，促成了這通視訊電話。

華勒斯在推特（Twitter）上說：「今天，一個假冒烏克蘭總理的人試圖與我對話。他提出了幾個具有誤導性的問題，我愈來愈覺得可疑，就掛了電話。」

「俄羅斯再多假消息、扭曲事實和骯髒伎倆，都無法轉移人們對俄國侵犯人權及非法入侵烏克蘭的關注。這真是垂死的掙扎。」

英國國防部一名消息人士表示，華勒斯下令立即展開調查，要查明這通講了約10分鐘的電話到底怎麼可能會發生。

英國內政大臣巴特爾（Priti Patel）說，她也曾是受害者。

她推文說：「這種事本週稍早也發生在我身上。在這樣艱難的時刻企圖分化我們，真的很可悲。我們與烏克蘭同在。」

這並非英國部會首長第一次成為惡作劇電話的受害者。

2018年5月，英國首相強生（Boris Johnson）當時還是外交大臣，他和一個自稱是亞美尼亞總理的人通電話，大談國際關係和低俗文學。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1110318

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