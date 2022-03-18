領航鯨集體擱淺紐西蘭送別角 29隻死亡

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（中央社威靈頓18日綜合外電報導）紐西蘭保育部表示，在境內南島（South Island）偏遠送別角（Farewell Spit）附近，昨晚發現34隻集體擱淺的長鰭領航鯨，其中29隻於發現時已經死亡。

送別角是一處著名的鯨群死亡陷阱。

保育部發言人溫特本（Dave Winterburn）表示，5隻倖存長鰭領航鯨（long-finned pilot whales）正由保育巡查員照料，但牠們離開水面已有一段時間了。

發言人說，雖然這是不幸事故，但鯨群擱淺屬自然現象。擱淺原因目前仍不清楚。

送別角過去15年已發生10多次鯨群擱淺事件。當地是一處長達26公里、延伸入海的鉤形沙岩地。

最大一次事件發生在2017年2月，當時有近700隻海鯨擱淺，結果有250隻死亡。

科學家目前並不清楚，何以送別角會如此致命；有一理論指出，送別角在海灣產生一塊淺海床，那會干擾鯨群的聲納導航系統。

領航鯨是紐西蘭水域是最常見的海鯨種類，牠們特別容易發生集體擱淺。這種領航鯨可成長至6公尺長，經常被發現大數量擱淺在沙灘上。（譯者：紀錦玲/核稿：劉學源）1110318