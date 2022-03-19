敘利亞總統赴阿聯 內戰以來首度出訪阿拉伯國家

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（中央社杜拜18日綜合外電報導）阿拉伯聯合大公國官媒報導，敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）今天在阿聯境內舉行會談，這是他自敘國2011年爆發內戰以來首度正式出訪阿拉伯國家。

法新社報導，阿聯2012年與敘利亞斷交，這場會談是兩國關係回溫的最新跡象。

阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）報導，阿塞德會見阿聯實質上的統治者穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan），討論兩國間的「兄弟關係」，以及要為「鞏固阿拉伯和中東地區的安全、穩定及和平做出貢獻」。

根據報導，穆罕默德說，希望這趟訪問能「為敘利亞和整個地區的善意、和平及穩定鋪路」。

兩人還談到「維護敘利亞領土完整和外國部隊撤出敘國」的方法，以及為敘利亞提供「政治和人道支持」的措施。

敘利亞官媒「敘利亞新聞社」（SANA）提到，這場會議有助「強化雙方合作」。

敘利亞總統府公布的照片也顯示阿塞德在這趟為期1天的訪問中，會見了杜拜統治者穆罕穆德（Sheikh Mohammed bin Rashid Al-Maktoum）。

路透社報導，阿塞德在敘國內戰期間只出訪過伊朗和俄羅斯，這兩國都是他的密切盟國，提供他軍事支持，幫助他扭轉局勢，對抗與美國結盟的波斯灣國家所支持的對手。

另一方面，美國對阿塞德造訪阿聯一事發布聲明說，這顯然是企圖讓阿塞德獲得認可，「美方深感失望和困擾」。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）說：「我們敦促那些考慮與阿塞德政權往來的國家審慎衡量敘國政權過去10年對人民犯下慘無人道的暴行，以及敘國政權持續不讓境內多數地區獲得人道援助和維安一事。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110319