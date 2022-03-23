文在寅稱納新總統意見任命央行總裁 尹錫悅否認

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（中央社記者廖禹揚首爾23日專電）韓國總統文在寅今天提名IMF亞太部主任李昌鏞接任韓國銀行（中央銀行）總裁，並聲稱聽取下屆總統尹錫悅建議決定這次任命，但尹錫悅方否認，強調未與青瓦台有任何建議或協商。

即將於5月10日就任韓國總統的尹錫悅至今尚未與現任總統文在寅會面，外界推測可能是因雙方在特赦前總統李明博，以及新任韓國銀行總裁人事上意見不合所致。

現任韓國銀行總裁任期至3月底為止，為避免總裁一職空缺，提名新任總裁人選成為文在寅卸任前最後的重要人事任命之一，青瓦台今天公布文在寅提名國際貨幣基金（IMF）亞太部主任李昌鏞接任韓銀總裁後，高層官員向媒體表示，這次人事案是聽取尹錫悅方的意見後決定，被認為雙方分歧可能有所化解。

不過，尹錫悅方在報導出來後隨即聲明否認，表示未曾與青瓦台就提名新任韓銀總裁一事協商或推薦人選，顯示韓國現任及下屆政府之間的僵局恐怕沒有太大進展。

韓國輿論指出，除韓銀總裁外，監察院監察委員、中央選舉管理委員會常任委員等提名即將接近，加上尹錫悅提出的總統辦公室搬遷問題，都是雙方角力戰場。

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今天獲提名為下屆韓銀總裁的李昌鏞年屆62歲，擁有首爾大學經濟系、美國哈佛大學經濟學碩博士學位，曾任首爾大學經濟系教授、韓國金融委員會副主席、G20峰會籌委會企劃協調團團長、亞洲開發銀行首席經濟學家等。

青瓦台與民溝通首席秘書朴洙賢今天宣布人事提名時表示，李昌鏞在國內外經濟與金融貨幣領域都擁有豐富理論及實務經驗，業內風評佳，可望透過至今累積的經驗與國際人脈及視野，推動高效穩定的貨幣信貸政策，因應國內外的複雜經濟金融形勢，有助穩定物價及金融市場。（編輯：韋樞）1110323