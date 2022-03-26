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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/300

俄軍轟炸烏東哈爾科夫醫療設施 至少4死多傷

2022/3/26 05:01
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（中央社哈爾科夫25日綜合外電報導）烏克蘭官員今天指出，俄羅斯轟炸烏克蘭哈爾科夫市（Kharkiv）的醫療設施，造成至少4名平民死亡和多人受傷。

接近俄羅斯邊界的烏東城市哈爾科夫警方表示：「今天早上在一連串火箭轟炸後，有7名平民受傷，其中4人死亡。」

哈爾科夫市長泰芮可夫（Igor Terekhov）指控俄軍「無差別地」轟炸這座城市，還表示哈爾科夫150萬居民自俄烏爆發戰爭以來，已有約1/3逃離家園。

泰芮可夫在安全處告訴記者：「這種犯罪式的轟炸針對住宅區、平民百姓和學校等基礎設施。」

他說：「這是對哈爾科夫、對烏克蘭，以及對平民百姓的戰爭。」

警方指出，俄軍今天針對哈爾科夫的1處醫療中心進行轟炸。

轟炸過後，幾位民眾站在靠近機場遭轟炸民宅區的地點附近。其中1名71歲的民眾賀拉迪（Mykola Hladkiy）說：「我外出找食物，但發生爆炸。當我回來時發現有4具屍體躺在這裡，旁邊有他們的親人哭泣。」

幾名民眾表示，俄軍使用集束炸彈。法新社記者目擊這座城市有幾處地點遭轟炸發生大火。

自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，哈爾科夫一直見到激烈戰鬥和嚴重損毀。

烏克蘭指控俄羅斯蓄意針對平民區發動攻擊，但遭俄羅斯否認。（譯者：徐睿承）1110326

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