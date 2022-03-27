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日本83歲冒險家堀江謙一舊金山啟航 挑戰最高齡獨渡太平洋

2022/3/27 10:56（3/27 11:15 更新）
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83歲的日本海洋冒險家堀江謙一27日從美國舊金山啟航，挑戰以小型帆船「單獨不靠港」橫渡太平洋最高齡紀錄。（共同社）
83歲的日本海洋冒險家堀江謙一27日從美國舊金山啟航，挑戰以小型帆船「單獨不靠港」橫渡太平洋最高齡紀錄。（共同社）
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（中央社記者楊明珠東京27日專電）83歲的日本海洋冒險家堀江謙一今天從美國舊金山啟航，挑戰以小型帆船「單獨不靠港」橫渡太平洋最高齡紀錄。他23歲那年以單獨駕駛帆船不靠港橫渡太平洋，創全球第一人紀錄。

日本讀賣新聞報導，堀江26日（台灣時間27日凌晨）在美國舊金山舉行啟航儀式時說：「受老天眷顧，我身體健朗，能有這樣的機會，內心感到很雀躍。60年前我創下最年輕單獨駕駛帆船不靠港橫渡太平洋紀錄，這次要挑戰最高齡達標紀錄，希望能成功。」

堀江1962年從日本單獨駕駛小型帆船三得利美人魚3號（Suntory Mermaid 3號，長5.83公尺、寬2.15公尺）花了94天不靠港橫渡太平洋抵達舊金山，寫下全球第一人「單獨不靠港」橫渡太平洋紀錄。

這次他駕駛全新打造的小型帆船，大小與1962年那艘小型帆船相同，行程與上次剛好相反，他將花大約2個半月的時間航行約8500公里，抵達日本兵庫縣西宮市。

他表示，駕船全速衝向目標的快感是最棒的，這次行程是經由溫暖的夏威夷，所以自己想穿著T恤、半短褲達標。

堀江1962年在達成創舉後出版「單獨橫渡太平洋」一書成為暢銷書，後來改編成電影，由男星石原裕次郎主演。

上一次堀江駕船遠洋航海是在2008年，當年他從夏威夷單獨駕船航海到日本和歌山縣的紀伊水道，今天從舊金山啟航是他第12度遠洋航海。（編輯：林憬屏）1110327

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