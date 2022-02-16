受環球飛行少女啟發 16歲弟將獨自駕機繞全世界

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社英國碧金山15日綜合外電報導）繼19歲英國-比利時少女薩拉．羅瑟福德今年1月成為史上獨駕飛機環繞地球的最年輕女性，她16歲的弟弟麥克如今也將追隨腳步，放眼改寫獨駕飛機環繞世界一周最稚齡紀錄。

19歲的薩拉．羅瑟福德（Zara Rutherford）2021年8月18日從比利時啟程，費時5個月飛越5大洲，途中還曾降落台灣過夜並享用珍珠奶茶，並於2022年1月20日返抵出發地比利時的庫特萊-威弗爾哲機場（Kortrijk-Wevelgem Airport），成為史上獨駕飛機環繞地球的最年輕女性。

如今她16歲的弟弟麥克（Mack Rutherford）也計劃獨自駕駛鯊魚超輕型機（Shark）環繞地球一周，若是成功，將一舉成為完成這項創舉年紀最輕的駕駛，改寫英國少年魯德洛（Travis Ludlow）2021年締造的18歲又150天紀錄。

路透社和「衛報」報導，麥克目前在英格蘭念書，計劃3月17日從保加利亞首都索菲亞（Sofia）啟程，接著往南到非洲馬達加斯加、模里西斯等國，再往北到西亞阿曼，橫越俄羅斯，前往美國、冰島、英國，最後回到保加利亞。整趟旅程預計將費時2到3個月。

麥克自己的網站地圖顯示，他目前沒有計劃跟隨姊姊腳步訪台。

麥克計劃3月17日從保加利亞首都索菲亞啟程。（圖取自麥克網頁macksolo.com）

麥克今天在英格蘭東南部城市肯特（Kent）碧金山（Biggin Hill）航空站宣布這項計畫時，坦承若沒有姊姊，他是無法做到這件事的。他告訴法新社：「我一直都知道自己想在飛航生涯中做出特別創舉，但是直到薩拉繞行世界一周，我才知道，對，這是我想做的事。」

羅瑟福德姊弟的父母都是飛行員，父親還曾在英國皇家空軍（Royal Air Force）飛過，並將對翱翔天際的熱情傳給了孩子。

姊弟倆從小就愛飛行，麥克2020年7月更以15歲又2周之齡拿到飛行執照。

不過他們的母親透露，她最初並不太願意讓么子從事這麼危險的計畫，但兒子寫了封長信，解釋他這麼做的理由後，她最後讓步，「我哭了又哭，最後告訴他說，『好吧，去吧，我不想粉碎你的夢想』。」

麥克承認獨自駕駛飛機「總是有風險」，但他認為，做足準備就能降低風險，讓風險低到「壞事實際上不太可能發生」的程度。

他補充說，他希望向世人展示「你用不著等到18歲再來從事驚天動地之事」，他說：「無需等待，你現在就能做特別之舉。」（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1110216