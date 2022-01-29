美急打撈南海失事F-35戰機 證實網路影像為真

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（中央社首爾28日綜合外電報導）美國媒體報導，美國海軍一架F-35C戰機24日墜落南海，軍方證實網路上部分相關影像為真。分析家稱F-35C上有最新的科技，美方不願讓相關技術落入中國手裡，因此急忙打撈戰機。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，F-35C是一種單發動機的匿蹤戰機，也是美國海軍艦隊中最新型的噴射戰機。

美國海軍表示，一架F-35C戰機24日執行例行任務，在試圖降落於美國航空母艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）時發生事故。

海軍官員表示，這架造價1億美元的戰機撞到那艘10萬噸級航艦的飛行甲板，然後落入海中，飛行員則是彈射逃生。除飛行員外，甲板上另有6名海軍官兵受傷。

CNN記者華森（Ivan Watson）表示，美國海軍在事發後急忙打撈戰機。

美國海軍第7艦隊（US Navy's 7th Fleet）發言人28日表示，事故調查持續進行中，並證實事發後在社群媒體上出現的部分影像為真。

第7艦隊公共事務官席姆斯（Haley Sims）表示：「經評估，今天媒體披露的影片和照片，是墜機發生時，在卡爾文森號上所攝。」

一張靜態的照片顯示，這架匿蹤戰機浮在南海的海面上，駕駛艙是開的，彈射座椅已不在裡面。

有一段影片顯示，這架F-35C當時正要降落航艦，但在撞上飛行甲板前，錄影就中斷了。

美國海軍本週稍早表示，卡爾文森號只有表面受損，且已恢復正常運作。

另一名第7艦隊發言人林哥（Nicholas Lingo）表示，已開始在南海打撈這架戰機。

分析家表示，這很可能會是複雜的任務，並會遭到中國的監控，因為中國聲稱擁有南海幾乎所有海域的主權。南海面積約130萬平方英里。

F-35C含有美國海軍一些最先進的科技，因此分析家表示，美國不會希望這架戰機落入中國手中。

然而中國外交部27日表示，他們知道有一架美國海軍的匿蹤戰機墜落南海，但「我們對他們的飛機沒有興趣」。

中國外交部發言人趙立堅說：「我們奉勸（美國）多做有利於區域和平與穩定的事，而不是動輒在（南海）炫耀武力。」（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110129