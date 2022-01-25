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美F-35C戰機降落航空母艦事故 船艦恢復運作

2022/1/25 17:44
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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國海軍一架F-35C戰機24日在南海降落於航空母艦時發生事故，造成7名美國海軍官兵受傷。美國海軍第7艦隊發言人表示，航空母艦甲板受影響輕微，船艦和聯隊都已恢復運作。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國海軍第7艦隊發言人藍福特（Mark Langford）今天表示，這起事故對於航空母艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）甲板造成的影響「很輕微」，船艦和聯隊都已恢復正常運作。

至於發生事故的戰機，藍福特表示「正在修復當中」。

美國太平洋艦隊在聲明中表示，這架F-35C閃電II（F-35A Lightning II）匿蹤戰鬥機當時執行例行飛行任務，在試圖降落於卡爾文森號時發生事故。

飛行員彈射逃生，被一架軍事直升機救起，身體狀況穩定。

除飛行員外，甲板上另有6名海軍官兵受傷，其中3人送到菲律賓首都馬尼拉治療，狀況穩定。另3名傷患在艦上治療，已可自由行動。

聲明稱戰機發生「機上事故」，美國太平洋艦隊表示正在調查中。

這是F-35C戰機發生的第一起事故，這款美國海軍的單發動機匿蹤戰機，設計用以在航空母艦上起降，是繼F-35B、F-35A之後，最新開始使用的F-35系列戰機，於2019年開始服役。

卡爾文森號去年8月從聖地牙哥出發時，是首度搭載F-35C戰機展開巡航的美軍航空母艦。

卡爾文森號與另一艘美國航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）及他們的打擊群上週在菲律賓海與一艘日本海上自衛隊護衛艦舉行軍演，23日開始在南海演習。

24日在南海發生的這起事故，是F-35系列戰機今年的第2起。

韓國空軍1架F-35A戰機1月4日在訓練過程中因電子系統與起落架故障，飛行員緊急以機腹迫降成功，成為全球首例。（譯者：戴雅真/核稿：楊昭彥）1110125

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