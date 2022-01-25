美F-35戰機降落航空母艦事故7傷 飛行員彈射逃生

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美國海軍表示，一架海軍F-35C戰機24日在南海降落於航空母艦時不幸發生事故。圖為22日F-35C戰機在航空母艦卡爾文森號甲板滑行。（圖取自美國海軍網頁navy.mil）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國海軍表示，一架海軍F-35C戰機24日在南海降落於航空母艦時不幸發生事故，造成7名美國海軍官兵受傷，飛行員彈射逃生獲救。

美國太平洋艦隊在聲明中表示，這架F-35C閃電II（F-35A Lightning II）匿蹤戰鬥機當時執行例行飛行任務，在試圖降落於航空母艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）時發生事故。

法新社報導，F-35C閃電II的飛行員彈射逃生，被一架直升機救起，身體狀況穩定。

這起事件造成7名海軍官兵受傷，其中3人送到菲律賓首都馬尼拉治療，狀況列為穩定。

美國太平洋艦隊在聲明中說，另4名傷患在艦上治療，有3人已可自由行動。

美國有關當局沒有提供事故原因或戰鬥機狀態。美國太平洋艦隊表示正在調查這起事件。

卡爾文森號與另一艘美國航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）及他們的打擊群上週在菲律賓海與一艘日本海上自衛隊護衛艦舉行軍演，23日開始在南海演習。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110125