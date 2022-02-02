從志願役變IDF女飛官 郭文靜一步一腳印追夢成功

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空軍第一戰術戰鬥機聯隊上尉飛行員郭文靜，從志願士兵開始服役，轉服士官後再轉考飛行員，經過多年的訓練，現在她已取得IDF戰鬥機兩機領隊的資格。（軍聞社提供）

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（中央社記者王揚宇台北2日電）空軍第一戰術戰鬥機聯隊上尉飛行員郭文靜，從志願士兵開始服役，轉服士官後再轉考飛行員，經過多年的訓練，現在她已取得IDF戰鬥機兩機領隊的資格，一步一腳印追夢成功。

軍事新聞通訊社今天報導指出，郭文靜的從軍歷程不敢說後無來者，但肯定是前無古人；面對近年來中共不斷侵擾台灣西南防空識別區，郭文靜多次駕駛IDF戰機緊急升空，執行空中攔截、廣播驅離任務，在高壓力、高強度的空防最前線，她用最扎實的訓練成果，時時刻刻捍衛空防、守護安全。

飛行時數將近800小時的郭文靜，民國98年時進入空軍第6聯隊擔任志願士兵，看著單位E-2K飛行員們每天翱翔天際，讓她心中萌生「想飛」的念頭，也在當時輔導長李俊雄不經意的詢問下，讓郭文靜下定決心開始朝向飛行的夢想前進。

軍聞社報導指出，在101年時，郭文靜轉服士官在空軍官校服役，工作是為官校各教練機加油，日積月累的接觸下，讓她時刻不忘自己「想飛」的夢想，所以在103年時報考飛行常備軍官班，真正讓自己站在飛行的起跑線。

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報導提及，要能夠掛上飛鷹獲得飛行資格，郭文靜必須通過空軍官校AT-3教練機學、術科的多重考驗，當年飛行常備軍官班加上空軍官校應屆畢業飛行生合計約40員，最後成功「飛出來」獲得飛行資格的僅有12位，郭文靜當然也是其中的一員。

目前在空軍台南聯隊服役的郭文靜，經過多年的訓練，已經從雛鷹蛻變成捍衛中華民國領空的飛鷹，現在她已經取得IDF戰鬥機兩機領隊的資格，她很清楚自己的責任，就是在執行各項戰訓任務的同時，把僚機安全的帶出去，再安全的帶回來。（編輯：林興盟）1110202