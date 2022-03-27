恢復伊朗核協議 歐盟代表：這幾天可能就有解

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社杜哈26日綜合外電報導）針對恢復2015年核子協議，歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾今天表示，伊朗和世界強權「非常接近」達成協議。

法新社報導，數週以來，各方一再暗示協商非常接近達成協議，但需要伊朗和美國做出「政治決定」。

波瑞爾（Josep Borrell）在卡達的杜哈論壇期間告訴記者說：「我們非常接近了，但仍有一些問題懸而未決。」

「我無法告訴你何時或如何發生，但就是這幾天了。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

維也納會談於去年11月底重啟，目的在恢復伊朗2015年與英國、中國、法國、德國、俄羅斯等強權簽署、正式名稱為「聯合全面行動方案」（JCPOA）的核協議；會談的直接參與方包括伊朗和前述5國，美國則以間接方式參與。

2015年簽署的伊朗核協議放寬對伊朗的制裁措施，以換取伊朗限制核計畫發展。美國原本也是協議簽署國，但前總統川普於2018年片面宣布退出，同時恢復制裁伊朗，導致伊朗也開始逐步違反協議。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110327