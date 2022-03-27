越南救援包機天價收費 警方再逮一業者

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（中央社記者陳家倫河內27日專電）越南在COVID-19疫情期間出動救援包機從全球載回20多萬名公民，但爆出疑似官員受賄案，有民眾為了返國被收取高額費用。警方先前逮捕4名官員後，近日又抓了一名旅行社業者。

越南在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間鎖國防疫，數十萬公民滯留海外，一度只能仰賴救援包機返國，無奈這些旨在救援的包機，淪為少數人牟利的工具，有民眾向越媒泣訴，自美返越成本最高曾要價近新台幣30萬元。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南公安部發言人蘇恩蘇（To An Xo）表示，救援包機弊案的調查持續進行中，近日以「行賄罪」逮捕42歲的阮妙梅（Nguyen Dieu Mo），她是河內安平航空服務旅遊貿易有限公司的總經理。

阮妙梅只是救援包機弊案的共犯之一，今年一月底，越南公安部宣布，外交部領事局正、副局長等4名官員因「受賄罪」被捕，他們疑似利用救援包機牟取私利，在審批各家公司籌劃這些航班時受賄，但相關犯罪細節則未說明。

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越南公安部表示，自從COVID-19疫情在全球爆發後，越南籌劃了將近800架次的救援包機，從海外60多個國家與地區共載回逾20萬名越南公民，期間「手續繁瑣」、「天價收費」的指控不斷。

越南防疫政策已從鎖國清零轉向「與病毒共存」，並於今年3月15日全面重啟國際旅遊，簽證政策恢復至與COVID-19疫情前一致，遊客入境須持COVID-19陰性篩檢證明，未要求入境隔離、再次篩檢、完整疫苗接種等。（編輯：黃自強）1110327