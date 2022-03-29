海運巨擘馬士基：上海分批封控將使運輸成本提高

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（中央社上海29日綜合外電報導）中國加強對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情進一步干擾全球供應鏈，丹麥海運業巨擘馬士基集團表示，上海封城將嚴重衝擊貨車運送服務、提高運輸成本。

上海海空港繁忙程度在全球名列前矛，但昨天浦東（上海以黃浦江為界分為浦東和浦西）開始封控，浦西預計4月1日也將實施封控4天，以進行兩段式核酸篩查。

儘管機場和深水港維持開放，但當局嚴格限制人員移動，禁止未獲允許的車輛上街，還要數以百萬計的民眾待在家裡別出門。

路透社報導，全球第2大貨櫃運輸公司馬士基（AP Moeller-Maersk）昨天對客戶發布報告表示：「由於上海的浦東和浦西將於4月5日前輪流全面封控，進出上海的貨車運送服務將受嚴重衝擊，幅度達3成。」報告並提到，上海倉庫將關閉至4月1日。

報告寫道：「因此，送貨時間會拉長，諸如改道費用和公路收費等運輸成本可能增加。」

美國貨運倉儲公司SEKO Logistics則表示，鄰近上海的浙江省工廠會選擇從寧波的港口出貨，而非上海，且「預期空運費率今起將大幅提升」。

中國正在對抗繼2020年初首波疫情後最大量的COVID-19確診潮，長春、深圳等其他製造業出口重鎮本月宣布封城，船隻在中國重要港口外大排長龍。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1110329