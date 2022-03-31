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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭14/300

法國未準確預測俄侵烏 傳軍事情報局長將下台

2022/3/31 21:08
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（中央社巴黎31日綜合外電報導）數家媒體今天引述消息人士和內部郵件報導，法國軍事情報局長維多未能如其他西方盟邦準確預測俄羅斯會對烏克蘭發動全面侵略戰爭，因此將下台。

一位要求匿名的法國軍方知情人士告訴法新社，上任僅7個月的維多（Eric Vidaud）上將將立刻辭去軍事情報局（Direction of Military Intelligence，DRM）局長一職。

法國「民意報」（L'Opinion）網站率先報導維多將離職消息。根據報導，經過法國國防部內部調查，維多遭批評在烏克蘭戰爭一事「通報不足」且「未能掌控相關情勢」；他29日被告知須在夏天離職，但他決定立刻走人。

另一名消息人士告訴法新社，近幾日法國軍方內部已謠傳維多將離職，並可能轉任其他職位，但最後只有離職。

路透社向法國國防部要求置評，尚未收到回覆。

早在2月24日開戰前幾個月內，包括美國和英國等法國盟邦已不斷警告說，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）可能即將對烏克蘭發動重大軍事攻擊；但法國的評估卻與盟邦的悲觀預測相左。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）政府的幾名高階官員堅稱，沒有跡象顯示俄羅斯會全面侵略烏克蘭。馬克宏也繼續外交努力至最後一刻，不僅親赴克里姆林宮與蒲亭會面，還想辦法要讓蒲亭與美國總統拜登（Joe Biden）舉行高峰會。

不過，法國軍隊參謀總長勃克哈德（Thierry Burkhard）本月向法國「世界報」（Le Monde）坦言，法國情治單位未能如美國情報機關準確預測俄羅斯侵略烏克蘭。

他表示：「美國人說俄羅斯人會攻擊，他們說對了。我們的人員卻認為，俄國侵略烏克蘭的代價慘重，俄國人有其他選項。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110331

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