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戴琪釋強硬訊號 中：勿以新政策之名行保護主義

2022/3/31 21:50
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（中央社台北31日電）美國貿易代表戴琪日前指將採取新的中國貿易政策，聚焦美國經濟的獨立。中國商務部今天說，美國不該以新政策之名，行單邊、保護主義之實，並重申兩國經貿團隊保持正常溝通。

據中國商務部官網，商務部發言人束珏婷31日下午在例行記者會回應媒體相關提問時，作上述表示。

她說，美國作為世界貿易組織（WTO）成員，應使其貿易政策和做法符合世貿組織規則，而不是另搞一套，「以新的貿易政策做法為名，行單邊主義、保護主義之實」。

束珏婷重申，中美有巨大的共同利益，合作是唯一正確的選擇，呼籲美國採理性務實的中國經貿政策，和中國相向而行。她並重申，「中美雙方經貿團隊保持正常溝通」。

戴琪（Katherine Tai）日前受訪時說，美國正準備新的中國貿易政策，將更積極施壓北京。

她之後又在美國聯邦眾議院中表示，前總統川普（Donald Trump）任內對中國的加徵關稅做法，幾乎沒有影響中國政策，主張美國與其施壓中國改變「不公平」的貿易行為，不如將政策轉為鼓勵國內生產更有助經濟發展，並建議讓美國經濟獨立於中國。（編輯：沈朋達）1110331

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