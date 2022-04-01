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越南官商勾結哄抬試劑 黨點名衛生部長把關不力

2022/4/1 00:16（4/1 00:21 更新）
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越南在COVID-19疫情期間爆發官商勾結哄抬檢測試劑組醜聞，越共中央檢查委員會3月31日總結，認為衛生部長阮清龍（前左）等官員應該對把關不力負起責任。中央社記者陳家倫河內攝 111年3月31日
越南在COVID-19疫情期間爆發官商勾結哄抬檢測試劑組醜聞，越共中央檢查委員會3月31日總結，認為衛生部長阮清龍（前左）等官員應該對把關不力負起責任。中央社記者陳家倫河內攝 111年3月31日
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（中央社記者陳家倫河內31日專電）越南在COVID-19疫情期間爆發官商勾結哄抬檢測試劑組醜聞。越共中央檢查委員會今天表示，衛生部長阮清龍、曾任科技部長的河內市長朱玉英與部分高階官員應對把關不力負起責任。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南共產黨中央檢查委員會總結，衛生部長阮清龍（Nguyen Thanh Long）、前科技部長、現任河內市長朱玉英（Chu Ngoc Anh）、衛生部副部長阮長山（Nguyen Truong Son）、科技部副部長范公昨（Pham Cong Tac）及衛生部和科技部的一些官員應對把關不力負起責任。

越共中央檢查委員會表示：「這樣的違規行為導致嚴重後果，使得國有資本與財產損失，造成社會困擾並影響黨和衛生部與科技部的聲譽，必須考慮給予紀律處分。」

越亞科技股份公司（Viet A）董事長兼總經理潘國越（Phan Quoc Viet）今年1月承認哄抬COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測試劑組價格，並發了8000億越南盾（新台幣約9.7億元）作為「獎金」給合作夥伴，先前還承認賄賂特定人士賺取超過5000億越南盾。

警方表示，某些官員與某些省市的疾病控制中心領導共謀，讓越亞科技股份公司的COVID-19檢測試劑組得標。

越亞科技股份公司哄抬COVID-19檢測試劑組一案先前已導致25人接受調查，其中不乏一些省市的疾病控制中心高階官員。3月初還有兩名軍方官員被捕，並因貪汙、濫用職權等罪名正在接受調查。（編輯：楊昭彥）1110401

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