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戴琪：美中談判不尋求達成新貿易協議

2022/4/1 09:24
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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）今天說，美國與中國就貿易行為談判時，不尋求達成新的協議，而是要解決北京令人反感的做法。

法新社報導，戴琪正與北京就2年前的美中「第一階段」貿易協議進行談判。根據協議，中國承諾至2021年底購買2000億美元美國貨品，換取美方減免前總統川普執政時期對中國加徵的關稅。

戴琪於現任總統拜登去年就職後獲任為貿易代表，她今天向聯邦參議院財政委員會（Senate Finance Committee）表示，她與北京在遵守協議上的談判「非常艱困」。

她說：「我認為我們不一定要在下個階段尋求達成另一項協議，而是將我們面對中國挑戰的重心，從中國在第一階段做出的承諾和遵守狀況，擴展到第一階段未涵蓋的議題上。」

戴琪指出，北京針對特定產業的做法，已讓中國一次又一次在關鍵產業中壟斷市場，目前在未來產業也愈來愈多這種情形。

戴琪也籲請參議院通過眾議院本月稍早放行的法案，這項法案將終止美國與俄羅斯之間的正常貿易關係，此為美國在俄國入侵烏克蘭之後，針對俄國經濟實施的制裁措施之一。

這項法案在眾院獲得幾乎壓倒性支持，但在參院的審議有些延遲。由於白俄羅斯支持入侵烏克蘭，這項法案也適用於白俄羅斯；法案還要求美國貿易代表署（USTR）努力阻止俄羅斯及白俄羅斯參與世界貿易組織（WTO）。

戴琪說：「我們還只在半路上，我們已經表態，現在我們需要貫徹行動。」（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1110401

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