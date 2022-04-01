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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭21/300

歐盟擬藉由峰會提醒中國 援俄侵烏將付出代價

2022/4/1 15:42
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（中央社台北1日電）延宕許久的中歐峰會將在台北時間下午4時揭幕，會前根據各家媒體的預測，歐盟將藉此提醒中國，若援助俄羅斯入侵烏克蘭將付出代價。

根據歐盟理事會官網，峰會將採視訊方式進行，下午4時先由歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）及歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）與中國國務院總理李克強對話，之後晚間8時與中國國家主席習近平對談。

綜合香港英文報刊南華早報（SCMP）與法國廣播公司（RFI）等媒體報導，不具名歐盟高層官員表示，歐盟方面打算藉此機會，就中國援俄侵烏向中國領導人施壓，雖然歐盟深知不太可能說服中國譴責俄羅斯的侵略之舉，以及迫使北京鮮明改變立場。

不過歐盟方面希望，藉由坦誠的對話及溝通，有助讓李克強與習近平了解，援助俄羅斯將付出經濟的代價，別使已經緊張的中歐關係更雪上加霜。

另據歐盟理事會發表的聲明，這次峰會的主要焦點是烏克蘭戰爭、國際社會對烏克蘭的支持，以及俄羅斯侵略造成的嚴重人道主義危機等；雙方還將討論人權、氣候變化、生物多樣性和貿易問題。（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1110401

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