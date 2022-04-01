中歐關係短期受俄烏戰爭影響 長期端視美國

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國立成功大學政治學系教授王宏仁1日說，短期內俄烏戰事雖讓歐盟靠向美國，但長期上美國未來是否在歐洲事務扮演積極角色，將影響歐盟能否有一致的對中態度。圖為美國總統拜登（Joe Biden）3月23日離開白宮時接受媒體採訪。（中新社提供）中央社 111年4月1日

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（中央社記者沈朋達台北1日電）俄烏戰爭牽動中歐關係，學者王宏仁認為，短期內戰事雖讓歐盟靠向美國，但長期上歐盟仍想維繫中歐關係。而美國未來是否在歐洲事務扮演積極角色，將影響歐盟能否有一致的對中態度。

此外，俄羅斯正在糧食和能源議題上出手，反制歐盟的經濟制裁。學者湯紹成認為，緊繃的歐俄關係，讓歐中關係更顯重要。

中國國家主席習近平和國務院總理李克強，與歐盟理事會主席歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）及歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）分別在今天視訊對話。據歐盟日前公布的議程，俄烏戰爭是重點議題之一。

俄烏戰爭爆發後，中國不願譴責俄羅斯的做法受到歐洲國家非議，外界也關注中歐關係會否再起波瀾。

國立成功大學政治學系教授王宏仁接受中央社採訪時表示，中國當然希望不要將俄烏衝突和中歐關係掛上鉤，因此北京也希望峰會能在氣候變遷等議題上有所進展。

俄烏戰爭爆發後，歐洲國家和美國態度一致，內部也更加團結。王宏仁認為，短期內歐洲會因戰事靠向美國，但長期來說歐洲畢竟和美國不同，沒有全球霸權的野心和安全關注，會更重視自身利益，因此會希望和中國保持較好的關係。

此外，歐盟內部也有歧異性。國立政治大學國際關係研究所研究員湯紹成指出，與歐盟成員國高度重疊的北約（NATO）雖對烏克蘭局勢態度一致，但歐盟成員國對中國態度不一，較難達成一致意見。以和中國關係較佳的匈牙利為例，匈牙利曾多次藉一票否決，反對歐盟發出譴責中國的聲明。

王宏仁也指，歐盟成員國經濟發展程度不一，東歐、南歐國家會更需要中國的經貿投資，因此產生不同態度。

法、德兩個歐盟強國向來則較強調自主的外交和安全政策。王宏仁說，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）過去曾提倡歐盟建軍，擺脫被美國牽制。

不過，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的新政府能否像前任梅克爾（Angela Merkel）時代一樣獨立自主，則有待觀察。

整體而言，王宏仁認為未來歐盟內部對中國態度不一的情況仍會持續下去，但有個變數，是美國願意在歐洲事務扮演多積極的角色？他認為，美國若願意為經濟發展較差的歐盟國家提供經貿支援，則歐盟可能對中國採取較強硬態度。

另外，湯紹成指出，目前緊繃的歐俄關係，也讓歐中關係更顯重要。

為了反制歐盟的經濟制裁，俄國近期陸續阻止運糧船隻離開黑海，並要求歐盟國家以盧布支付天然氣。湯紹成認為，這讓歐盟的生計陷入危機，若中國可以從中斡旋，或許可解歐洲國家的燃眉之急。但他也坦言，這些問題相當複雜，並非一次峰會可以解決。（編輯：楊昇儒）1110401