東京新增病例居高不下 沖繩連續5天增逾千例

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（中央社東京3日綜合外電報導）日本全境COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，今天至少新增逾4萬例確診病例，東京都新增7899例仍居高不下；沖繩縣已連5天新增逾千例，疫情嚴峻程度續居日本各地之冠。

日本富士新聞網自行統計，截至日本時間今天下午5時10分止，日本全境已新增超過4萬例的4萬2682例確診病例，及35例死亡病例。

日本政府厚生勞動省表示，截至4月2日止，全境重症患者共510人，已連續3天低於600人。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增7899例確診病例，較上週日增加50多例，另新增9例死亡病例。截至今天為止的7天平均單日新增病例7630.3例，是前一週平均數的118%，連續6天超過100%。

東京都今天新增的7899例中，20多歲患者占比21.4%居各年齡層之冠；65歲以上高齡患者占比4.7%。東京都重症患者較2日減少1人，總數31人。

大阪府今天新增3760例確診病例，較上週日增加260多例，至今累計病例數80萬5905例，包括4715例死亡病例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增1067例確診病例，較上週日增加229例，連續5天單日新增逾千例，也是連續12天高於上週同日。

沖繩縣最近一週每10萬人口新增449.26人染疫，連續9天居日本各地之冠；東京都以385.43人次之、埼玉縣以343.04人排名第3。全國平均數為253.20人。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110403