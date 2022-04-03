巴基斯坦總理對抗不信任案 解散國會90天內改選

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（中央社伊斯蘭馬巴德3日綜合外電報導）巴基斯坦總理伊姆蘭汗政府面臨不信任動議，但今天被忠於伊姆蘭汗的下議院「國民議會」副議長拒絕接受。不久後伊姆蘭汗建請總統解散國民議會、舉行大選，獲總統同意。

根據巴基斯坦總統府發布的聲明：「巴基斯坦總統艾維（Arif Alvi）已同意總理的建議。」這句話代表巴基斯坦須於90天內舉行大選。

伊姆蘭汗（Imran Khan）稍早在國家電視台上說，巴基斯坦民主制度遭到令人無法接受的干預，應組成臨時政府來舉行大選。

他表示：「我已建議總統解散國會…我們將走向群眾，舉行大選，由全國來做決定。」他並指出，國會解散後將進行成立看守政府的程序。

巴基斯坦不曾有總理做完任期。2018年當選的伊姆蘭汗被對手指控搞砸經濟和對外政策，正面臨上台後的最大挑戰。

國會原定今天辯論對伊姆蘭汗的不信任動議，但副議長蘇里（Qasim Suri）拒絕接受這項動議，引發現場一片譁然。

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伊姆蘭汗的巴基斯坦正義運動黨（PTI）上週實際上已失去在國民議會（National Assembly）全部342席中的多數優勢，因結盟夥伴說旗下7名議員將支持在野黨，另有10多名PTI黨籍議員也暗示將支持對手陣營。

伊姆蘭汗指控反對派與「外國勢力」共謀推翻他，因為他在全球議題上不跟西方站在同一陣線，共同對抗俄羅斯和中國。本週稍早他還指控美國干涉巴基斯坦事務。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110403