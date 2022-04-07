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俄烏衝突恐曠日持久 美防部：烏克蘭絕對能戰勝

2022/4/7 13:22
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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國最高軍事將領和北約秘書長都認為烏克蘭可能面臨曠日持久的衝突，但美國國防部發言人柯比（John Kirby）今天說，美方評估烏克蘭能戰勝俄羅斯。

「國會山莊報」（The Hill）報導，美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）昨天告訴聯邦眾議院軍事委員會，他預估在烏克蘭的衝突可能持續數年。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天也說，目前沒有跡象顯示俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已放棄「他掌控整個烏克蘭的野心」，俄烏戰爭恐將持續數年。

路透社報導，柯比今天在新聞簡報會上表示：「當然他們（烏克蘭）會贏。證據確實就在大家每天所看到的結果中…他們絕對會戰勝。」

英國廣播公司（BBC）提到，柯比說，「我們沒有在基輔或切爾尼戈夫（Chernihiv）內部或周圍看到俄軍」，還說蒲亭的戰略目標沒有一項達成。

「他真的只控制了一個小的人口稠密區…他們並未拿下哈爾科夫（Kharkiv）。」

路透社稍早報導，美國一名不具名高階國防官員表示，美方評估俄羅斯現已完全從基輔周邊撤軍，據信正在重整旗鼓，預計將部隊重新部署到烏克蘭。

這名官員說，「我們評估所有俄軍都已離開」，還說這是美方在過去24小時內完成的評估結果。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110407

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