更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭富商發現俄軍藏身自家豪宅 報告座標殲滅敵軍
國際

烏克蘭富商發現俄軍藏身自家豪宅 報告座標殲滅敵軍

陳念琴痛擊地主選手拜松 泰國拳擊國際公開賽奪冠
運動

陳念琴痛擊地主選手拜松 泰國拳擊國際公開賽奪冠

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土431例分布18縣市 中症增4例
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭55/300

日本外相出席北約會議 點名批中遲未譴責俄羅斯

2022/4/8 12:18（4/8 12:40 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本外務大臣林芳正（右）7日在北約外長會議上點名中國至今遲遲未譴責俄國入侵烏克蘭，他也於會中與美國國務卿布林肯（左）合照。（圖取自twitter.com/SecBlinken）
日本外務大臣林芳正（右）7日在北約外長會議上點名中國至今遲遲未譴責俄國入侵烏克蘭，他也於會中與美國國務卿布林肯（左）合照。（圖取自twitter.com/SecBlinken）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京8日綜合外電報導）日本外務大臣林芳正7日在北約外長會議上點名中國，表示俄羅斯入侵烏克蘭至今，中國遲未譴責俄羅斯的侵略行為；他並強調，不論任何區域都不允許憑武力單方面改變現狀。

日本產經新聞報導，林芳正出席7日在比利時布魯塞爾舉行的北大西洋公約組織（NATO）外長會議，他在會中提及俄羅斯入侵烏克蘭時表示，有國家直接或間接支持俄羅斯的侵略行為，這是值得擔憂的狀況，中國至今也遲未譴責俄國入侵烏克蘭。

林芳正並考慮到中國的行徑，強調任何區域都不允許憑武力單方面改變現狀；他也譴責北韓在烏克蘭遭入侵之際，竟持續試射新型洲際彈道飛彈（ICBM）。

林芳正說，從俄羅斯侵略烏克蘭一事可以看出，創設新的國際秩序至關重要，盼與北約強化合作，實現自由開放的印度太平洋地區。（譯者：顧荃/核稿：嚴思祺）1110408

延伸閱讀
俄羅斯揚言報復制裁 日本反批俄侵略轉嫁責任日本實施追加制裁 5日起禁19項高價商品出口俄國反制入侵烏克蘭 美國會表決終結與俄正常貿易關係北韓稱成功試射新洲際飛彈 專家懷疑扯瞞天大謊戰事恐持續數年 烏克蘭將獲得更新式武器支援俄羅斯攻擊烏克蘭彈藥庫 拜登簽法案禁俄能源進口烏克蘭：6月可望獲歐盟入會候選資格
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀