日本外相出席北約會議 點名批中遲未譴責俄羅斯

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日本外務大臣林芳正（右）7日在北約外長會議上點名中國至今遲遲未譴責俄國入侵烏克蘭，他也於會中與美國國務卿布林肯（左）合照。（圖取自twitter.com/SecBlinken）

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（中央社東京8日綜合外電報導）日本外務大臣林芳正7日在北約外長會議上點名中國，表示俄羅斯入侵烏克蘭至今，中國遲未譴責俄羅斯的侵略行為；他並強調，不論任何區域都不允許憑武力單方面改變現狀。

日本產經新聞報導，林芳正出席7日在比利時布魯塞爾舉行的北大西洋公約組織（NATO）外長會議，他在會中提及俄羅斯入侵烏克蘭時表示，有國家直接或間接支持俄羅斯的侵略行為，這是值得擔憂的狀況，中國至今也遲未譴責俄國入侵烏克蘭。

林芳正並考慮到中國的行徑，強調任何區域都不允許憑武力單方面改變現狀；他也譴責北韓在烏克蘭遭入侵之際，竟持續試射新型洲際彈道飛彈（ICBM）。

林芳正說，從俄羅斯侵略烏克蘭一事可以看出，創設新的國際秩序至關重要，盼與北約強化合作，實現自由開放的印度太平洋地區。（譯者：顧荃/核稿：嚴思祺）1110408