諾基亞將退出俄羅斯市場 約2000名員工受影響

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社斯德哥爾摩12日綜合外電報導）繼瑞典電信巨擘愛立信宣布無限期暫停俄羅斯業務後，芬蘭電信設備製造商諾基亞（Nokia）今天告訴路透社，該公司將較競爭對手愛立信更進一步，退出俄國市場。

自俄軍於2月24日入侵烏克蘭並引發國際制裁以來，已有數百間外國企業宣布與俄國斷絕關係。

雖然電信等多個產業因人道主義等相關考量而豁免受部分制裁，諾基亞仍表示，該公司認為，退出俄羅斯是唯一選項。

諾基亞執行長隆德馬克（Pekka Lundmark）在專訪中表示：「在目前狀況下，我們看不到任何（在俄國）繼續營運的可能性。」

他還說，諾基亞將在退出俄國期間繼續為顧客提供支援服務，惟現階段尚無法確認撤離行動將花費多久時間。

諾基亞透過聲明指出，該公司正申請相關許可證，以在遵守既有制裁規定的狀況下，繼續支援客戶。

據隆德馬克的說法，諾基亞退出俄國的決定將影響2000名員工的生計，其中部分員工可能轉調至其他國家工作。

事實上，諾基亞和愛立信（Ericsson）在俄羅斯的銷售佔比都不高，僅有個位數；華為和中興通訊等中國公司的市佔率較高。

由於這兩家電信公司的母國瑞典和芬蘭似乎有意加入北大西洋公約組織（NATO）軍事聯盟，因此也與俄國關係不睦。

俄羅斯一直在推動電信公司建設僅使用國產設備的網路，並試圖說服諾基亞和愛立信在該國設立工廠。

隆德馬克透露，諾基亞將不會執行去年11月公布、與俄羅斯YADRO公司成立合資企業，以建設4G與5G基地台的計畫。（譯者：施施/核稿：劉學源）1110412