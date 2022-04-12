頻繁降雨 菲律賓4地區登革熱病例和死亡攀升

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（中央社記者陳妍君馬尼拉12日專電）菲律賓衛生部今天表示，可能受頻繁降雨影響，北部的卡加延谷、中部的西維薩亞斯區、南部的三寶顏半島和納卯部分地區近來登革熱病例和染病死亡人數攀升。

梅姬颱風10日侵襲菲律賓，土石流和洪水災情造成嚴重傷亡。菲國衛生部次長維赫利（Maria Rosario Vergeire）今天在衛生部記者會中說，維薩亞斯（Visayas）和南部民答那峨地區有13萬6300名居民受颱風影響。

她表示，衛生部已準備價值617萬7508披索（約新台幣346萬元）的藥品、醫療用品、個人防護裝備等物資，當地還有價值5573萬6644披索的物資，將用於救助災民。

另外，ABS-CBN新聞網報導，維赫利說，登革熱病例攀升地區中，染病死亡人數增加的是宿霧省、怡朗省（Iloilo）、三寶顏市（Zamboanga）和拉撲拉撲市（Lapu-lapu，又稱拉普拉普市）。

她表示，三寶顏市登革熱病例超過流行病門檻（epidemic threshold），上週宣布爆發登革熱疫情。

維赫利表示，卡加延谷（Cagayan Valley）、西維薩亞斯區、三寶顏半島和納卯（Davao）並非整個地區登革熱病例都攀升，只是部分省分病例增加。

至於登革熱病例為何攀升，她表示，最可能的原因是頻繁降雨，「所以我們需要徹底清潔我們的後院、房屋和公共場所，以擺脫埃及斑蚊」。

維赫利也提醒民眾嚴防鉤端螺旋體病。這是一種接觸囓齒動物尿液引起的細菌感染，民眾若在大雨後涉水可能遭感染。（編輯：馮昭）1110412