更多編輯台推薦新聞：
停課標準放寬新北支持、台北高雄微調、雲林不跟 各縣市措施一次看
生活

停課標準放寬新北支持、台北高雄微調、雲林不跟 各縣市措施一次看

疫情嚴峻代工一哥廣達上海廠停工 重創MacBook生產
產經

疫情嚴峻代工一哥廣達上海廠停工 重創MacBook生產

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA看這裡
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA看這裡

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

若俄羅斯能源停供 德國明年經濟恐急劇衰退

2022/4/13 21:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社法蘭克福13日綜合外電報導）德國多家經濟智庫今天聯合發表預測報告表示，德國若立即停止俄羅斯能源進口，明年經濟恐陷入「急劇衰退」。

法新社報導，德國智庫在報告中警告，能源價格居高不下，加上地緣政治風險開啟德國新時代，並非每一家企業都可以存活下來。

基爾世界經濟研究所（IfW Kiel institute）副所長庫茨（Stefan Kooths）在柏林記者會上表示：「並非過去在德國賺錢的商業模式都會有未來。」

他指出，政府在考量對陷入困境的企業伸出援手時必須謹記這點。

根據這項預測，德國4月中若停止俄羅斯能源進口將讓今年成長降至1.9%，明年經濟則將陷入衰退，造成德國經濟萎縮2.2%。

根據基爾世界經濟研究所在內的德國經濟智庫在聯合聲明中表示，抵制俄羅斯能源造成的影響，未來兩年仍無法克服。

隨著歐洲冬天能源需求攀升，德國經濟在2023年底進入2024年之際將受挫，然後才會逐漸恢復到成長。

莫斯科2月24日入侵烏克蘭前，德國1/3石油進口、45%煤炭採購，以及55%天然氣進口，都來自俄羅斯。

德國已著手斷絕對俄羅斯能源進口的依賴，加速再生能源投資，以及在北海沿岸興建液化天然氣接收站，但這些仍要好幾年才能步上正軌。

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）3月底表示，德國可能要到2024年中才能切斷來自俄羅斯的供應。

路透社報導，德國聯邦能源及水資源公會（BDEW）會長沃爾夫（Marie-Luise Wolff）今天表示，德國政府必須訂出停止俄羅斯天然氣進口的時間表。

沃爾夫在聲明中表示：「我們現在必須使用我們所有的能源，為了充分準備退出俄羅斯天然氣的供應，必須有一個積極的時間表，來支撐必要措施。」

出口導向的產業占德國天然氣用量的1/3。同時，德國半數家庭的暖氣系統使用天然氣。

目前擔任公用事業公司Entega董事長的沃爾夫表示：「所有的企業和民間家庭必須知道將發生什麼，以及會遭遇什麼困難。」

德國能源監管當局首長穆勒（Klaus Mueller）昨天表示，倘若俄羅斯的供應現在停止，德國天然氣儲量至少可以撐到夏末。（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1110413

延伸閱讀
烏克蘭和能源雙重危機 德國下修經濟前景預測Omicron攪局 央行預警德國經濟恐衰退第2季才復甦
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載