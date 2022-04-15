拜登訪搖擺州北卡 大讚美國創新能力

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（中央社美國格林斯伯勒14日綜合外電報導）美國總統拜登今天走訪南部的搖擺州北卡，宣傳他在對抗通膨、啟動高科技製造業、讓美國在全球經濟上回到領先地位所做的努力，並稱頌美國的創新能力。

拜登在與北卡羅來納農工州立大學（North Carolina Agricultural and Technical State University）學生會面時表示，從他上任第1天開始，首要任務就是推廣「美國製造」的產品。北卡羅來納農工州立大學位於北卡的格林斯伯勒（Greensboro），是全美最大的傳統黑人大學。

在北卡羅來納農工州立大學開設的新研究中心，拜登對有抱負的工程師說：「未來的10年，變化會比過去50年大。」

「科學和技術的發展速度如此之快，這也是我和副總統賀錦麗（Kamala Harris）所追求、更廣泛遠景的一部分，也就是要重建一個比COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前更好的美國。」

拜登此次前往北卡羅來納農工州立大學之際，美國勞工統計局（U.S. Bureau of Labor Statistics）的報告指出美國通貨膨脹率達到40年來新高的8.5%。美國勞工統計局表示，會出現這樣的情況，主要是俄羅斯入侵烏克蘭、租金上漲、石油價格上揚等因素所致。

拜登會見自動化技術和網路安全相關科系的教職員和學生，說明他的「兩黨創新法」（Bipartisan Innovation Act）如何藉由改善製造業來促進經濟成長。

白宮副新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在空軍一號上告訴記者，拜登想在全國設立「區域製造業生態體系」，以建立起能與日益增長的中國影響力抗衡的產業，而格林斯伯勒就是類似的例子。

自雷根時代以來，北卡在每次的總統大選中都支持共和黨的候選人，唯一的例外是2008年，當時他們支持的是歐巴馬，而非馬侃（John McCain）。

但是在那段時間內，北卡7位州長中，有5位是民主黨人，統計分析網站FiveThirtyEight在2020年將北卡描述為「常年的」搖擺州。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110415