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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭3/300

報復邊境城鎮遇襲 俄羅斯警告將猛攻基輔

2022/4/15 17:41
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（中央社莫斯科15日綜合外電報導）俄羅斯國防部指控烏克蘭鎖定俄國邊境城鎮為攻擊目標後，今天警告將加強對烏克蘭首都基輔的攻擊，以回應俄國境內受到襲擊。

法新社報導，俄國國防部在聲明中表示：「以基輔為目標的飛彈攻擊數量和規模將增加，來回應基輔民族主義政權對俄國領土進行的恐怖攻擊或破壞。」

俄國國防部也說，俄國昨晚使用海基型口徑巡弋飛彈（Kalibr）擊中基輔郊區一座「軍事」工廠。

俄國國防部表示，朱良斯基（Zhulyansky）機器製造廠遭攻擊後已被摧毀，那是生產和維修長程、中程防空飛彈系統與反艦飛彈的工廠。

俄國國防部也表示，S-400飛彈系統擊落一架烏克蘭Mi-8直升機，那架直升機在「4月14日於布揚斯克州（Bryansk）克利莫沃（Klimovo）地區攻擊平民」。

另外，俄國今天表示，在烏克蘭東北部哈爾科夫（Kharkiv）殺害多達30名為烏克蘭作戰的波蘭傭兵。

俄國國防部表示，其戰略火箭軍對距離哈爾科夫不遠的村莊伊久姆斯科（Izyumskoe）發動攻擊，「殲滅多達30名波蘭傭兵」。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1110415

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