馬立波守軍被迫投降 英籍成員母籲人道對待戰俘

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（中央社倫敦15日綜合外電報導）英國籍烏克蘭海軍陸戰隊成員艾斯林與同袍堅守東南部港市馬立波（Mariupol）48天後，因彈盡援絕，被迫向俄軍投降。他的母親今天呼籲俄軍人道對待並盡快釋放艾斯林。

俄羅斯國防部13日發布聲明稱：「馬立波市有1026名隸屬烏克蘭海軍陸戰隊第36旅的官兵自願放下武器投降」，其中包括162名軍官和47位女性。隔日晚間，俄羅斯電視台播出一名年輕男性戰俘受訪的畫面，該名男子據稱叫做艾斯林（Aiden Aslin），額頭上有明顯傷口，還戴著手銬。

艾斯林的母親伍德（Ang Wood）告訴英國「每日電訊報」（Daily Telegraph），她從畫面男子手臂上的刺青辨認出，那就是她28歲的兒子。

伍德表示，兒子是「烏克蘭武裝部隊現役成員，因此是戰俘，必須受到人道對待。」她還要求俄羅斯總蒲亭（Vladimir Putin）遵守規範戰時人道行為的日內瓦公約（Geneva Conventions）。

她說：「他看起來曾被痛毆過。英國政府現在就應該介入，並協助確保艾斯林獲釋，因為他仍是英國公民。」

這名母親還說：「我真的非常難過。我兒子一定很害怕，就像我們一樣。」

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，艾斯林於2018年加入烏國軍隊，並在當地買房子，以與來自尼古拉耶夫（Mykolaiv）的未婚妻展開新生活。

在那之前，他曾在敘利亞與庫德族戰士並肩作戰，對抗伊斯蘭國（IS）極端分子。（譯者：施施/核稿：劉學源）1110415