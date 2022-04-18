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北韓再射彈
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北韓再射彈2/100

北韓頻射飛彈核試疑慮升 美特使抵南韓商討對策

2022/4/18 12:13
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（中央社首爾18日綜合外電報導）美國國務院北韓特使金星容（Sung Kim）今天抵達首爾，將與南韓官員討論如何化解北韓密集發射飛彈及可能重啟核試驗所引發的憂慮。

金星容與副特使朴正鉉（Jung Pak）將在首爾進行5天訪問，期間將會晤朝鮮半島和平與安全事務特別代表魯圭德（Noh Kyu-duk）等南韓官員。

金星容此行適逢美國與南韓軍隊展開為期9天的年度聯合軍演。南韓合同參謀本部昨天表示，這次演習是「使用電腦模擬來進行防禦指揮訓練」，不會涉及部隊實地操演。

北韓譴責聯合軍演是戰爭的預演。近年來，由於積極與北韓進行外交接觸，加上COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情限制，美韓聯合軍演規模已經縮減。

北韓16日試射飛彈，官方中央通信社（KCNA）報導，新武器系統試射將提升平壤的戰術核武效能。

韓聯社（Yonhap）報導，金星容抵達首爾時告訴媒體，此行目的是針對北韓情勢發展，繼續與南韓「密切協調」。

金星容表示，他對與北韓談判秉持開放立場，隨時隨地可談且不附帶前提條件，但平壤至今仍拒絕這些善意，並指控華府維持敵對政策，諸如制裁和聯合軍演等。

南韓媒體報導，金星容也將會晤總統當選人尹錫悅的政權交接團隊。尹錫悅將於5月就任。

不過，團隊發言人表示，目前尚未確認尹錫悅與金星容是否將會晤，也無法立即確認金星容是否將會見團隊的其他官員。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110418

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