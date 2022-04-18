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馬斯克謎樣推文 Love Me Tender暗示收購推特？

2022/4/18 15:59（4/18 16:03 更新）
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（中央社紐約17日綜合外電報導）特斯拉老闆馬斯克開出約430億美元收購推特，推特祭出「毒藥丸策略」反制後，馬斯克今天謎樣推文Love Me Tender，讓人不禁聯想是否一語雙關，意指tender offer（公開出價收購）。

電動車大廠特斯拉（Tesla）老闆馬斯克（Elon Musk）14日在非營利機構TED大會暗示可能敵意併購微網誌服務商推特（Twitter），說他將繞過推特董事會，直接向股東提案。

現在是推特第2大股東的馬斯克週末推文說，推特董事會的「經濟利益，就是和股東的不一致」。

馬斯克透露收購惡意併購意願後，推特15日隨即通過又稱為「毒藥丸策略」（Poison pill）的「股東權利計畫」（shareholder rights plan）作為反制，提高馬斯克取得更多推特持股的難度。.

如果推特董事最終拒絕馬斯克，大家就會知道他推文提及貓王（Elvis Presley）1956年名曲Love Me Tende，究竟是在放話，想直接且公開地向股東收購持股，或只是單純想把這首歌加入歌單罷了。

知情人士15日告訴路透社，私募股權巨頭Thoma Bravo已通知推特，表示有興趣提出一項收購。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110418

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