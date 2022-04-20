菲律賓拚旅遊復甦 2021年產值成長全球第4

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世界旅遊觀光協會全球峰會20日在馬尼拉登場，由世界旅遊觀光協會執行長辛浦森（左）和菲律賓觀光部長浦耶特（中）等人聯合舉行記者會。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年4月20日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉20日專電）世界旅遊觀光協會（WTTC）最新經濟影響報告顯示，去年菲律賓旅遊業產值較2020年成長129.5%，達410億美元（約新台幣1.2兆元），成長速度在全球排名第4。

世界旅遊觀光協會全球峰會今天在馬尼拉登場，由世界旅遊觀光協會執行長辛浦森（Julia Simpson）和菲律賓觀光部長浦耶特（Bernadette Romulo-Puyat）等人聯合舉行記者會。這項峰會將進行到22日。

辛浦森說，世界旅遊觀光協會預估，未來10年菲律賓旅遊業年均成長率約為6.7%，高於菲律賓整體經濟年均成長率。整體經濟年均成長率預估為5.6%。

她表示，世界旅遊觀光協會預估，未來10年菲律賓旅遊業工作機會年均成長率約為3%，創造290萬個工作機會，占菲律賓整體工作機會的21.5%。

浦耶特說，近兩年間，旅客因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情無法進行國際旅行。菲律賓「一直積極為我們國家向世界開放的那一天做準備。我們已經制定方針，以確保我們的客人、從業人員和社區的安全」。

她表示：「我們已經看到復甦跡象，越來越多國家開放國際旅行。希望透過這次峰會，提高大家對旅行和觀光業對全面經濟和社會影響的認識。」

2月10日起，菲律賓開放免簽證國家旅客入境進行短期商務旅行或觀光，並於4月1日起，向所有完整接種COVID-19疫苗的外國旅客開放國門。完整接種者入境菲國後無需再隔離檢疫。

菲國觀光部4月8日表示，截至7日，已有20萬2700名外國旅客抵達菲律賓，其中美國旅客人數最多，其次為加拿大、英國、韓國、澳洲等。

WTTC經濟影響報告顯示，去年菲律賓旅遊業創造780萬個工作機會，較2020年成長20.5%。去年全球旅遊業工作機會成長6.7%。

報告顯示，疫情爆發前，菲國旅遊業產值達926億美元，但在邊境管制措施下，2020年大幅下滑80.7%，占菲律賓國內生產毛額（GDP）比例暴跌到4.8%。

不過，去年菲律賓旅遊業產值成長，占GDP比例回升到10.4%。

辛浦森說，從這份報告可看到去年菲律賓旅遊業的「驚人復甦」，較2020年多出130萬個工作機會。

4月11至17日，菲律賓通報新增1674例COVID-19確診、200例死亡，平均每天約239例確診，較前一週下降12%。（編輯：馮昭）1110420