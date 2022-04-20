俄侵略邁入第8週 聯合國：500多萬人逃離烏克蘭

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（中央社日內瓦20日綜合外電報導）聯合國今天的數據顯示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，已經有500多萬人逃離烏國，這是歐洲自第二次世界大戰以來發展最快的難民危機。

聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）表示，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，已有503萬4439名烏克蘭人離開烏國，較19日增加了5萬3850人。

聯合國難民事務副高級專員克勒孟茲（Kelly Clements）表示：「衝突進入第8週，我們現在已經來到500萬人，而且還在繼續增加，有5百萬個失去和受創傷的不同故事。」

聯合國國際移民組織（IOM）表示，烏克蘭境內也已有將近21萬8000名第三國國民逃往鄰國，其中多為學生和移工。這意味著從俄國入侵以來，已有超過525萬人逃離烏克蘭。

逃離烏克蘭的人群中，婦女和孩童占9成，而年齡介於18到60歲的男子則因符合軍事徵召資格不能離開。

近2/3的烏克蘭孩童被迫逃離家園，包括那些還困在烏克蘭境內的孩童。

克勒孟茲昨天從匈牙利向聯合國安理會表示：「流離失所的規模和速度非常龐大，我們絕不能忽略這些數字所代表的意義。年長者、羸弱者、婦孺逃離了家園、遠離他們的生活、他們的兒子、父親和丈夫。」

「數以百萬計流離失所民眾中的每個人都被迫做出令人心碎、不可能的決定，被迫拋下一切，幾乎是他們珍惜的一切。」（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110420